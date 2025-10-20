Lazio, i numeri di Bergamo non sono positivi: dove si deve migliorare

Lazio: un punto d’oro a Bergamo contro l’Atalanta. I biancocelesti hanno la necessità di continuare il percorso di crescita

La Lazio esce dalla New Balance Arena con un punto prezioso, da incorniciare e custodire con orgoglio. Contro un’avversaria temibile come l’Atalanta, e in uno degli stadi più difficili della Serie A, i biancocelesti hanno saputo soffrire, difendersi con ordine e portare a casa un risultato tutt’altro che scontato. La squadra di Sarri ha dimostrato compattezza, spirito di sacrificio e una solidità difensiva ritrovata, elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali per il prosieguo del campionato.

Nel primo tempo, la Lazio tiene testa alla Dea, riuscendo a contenere la pressione e a ripartire con intelligenza. Basic e Guendouzi provano a impensierire Carnesecchi con alcune conclusioni da fuori, ma senza successo. Nonostante ciò, la squadra resta corta e concentrata, riuscendo a chiudere ogni spazio centrale e a concedere poco agli uomini di Gasperini. Juric, non soddisfatto della prestazione, chiede ai suoi maggiore intensità, e nella ripresa la partita cambia volto.

Il secondo tempo, infatti, è un assedio nerazzurro. L’Atalanta prende in mano il controllo del gioco e costringe la Lazio a rimanere stabilmente nella propria metà campo. Lookman sfiora il gol con un colpo di testa, Zappacosta e De Roon ci provano dalla distanza, ma trovano sulla loro strada uno straordinario Provedel, autore di almeno due interventi prodigiosi. Gila erige un muro davanti all’area, mentre un palo fortunoso salva i biancocelesti nel momento più difficile del match.

È una Lazio che soffre, lotta e resiste, mostrando una compattezza che negli ultimi tempi sembrava smarrita. I numeri della partita raccontano di una netta supremazia dell’Atalanta: 16 tiri totali contro i 4 della Lazio, 6-2 quelli nello specchio, e un dato di expected goals eloquente — 2,25 per i nerazzurri contro 0,25 per i biancocelesti. Eppure, il calcio non è una scienza esatta: tra pali, salvataggi e parate miracolose, la squadra di Sarri è riuscita a portare a casa un pareggio che vale quasi come una vittoria.

Questo punto, conquistato con fatica e coraggio, può rappresentare un segnale importante per la Lazio. Dopo un inizio di stagione altalenante, il gruppo sembra aver ritrovato spirito e compattezza. Se i biancocelesti riusciranno a dare continuità a questa mentalità, il pareggio di Bergamo potrebbe diventare la base su cui costruire la risalita in classifica.