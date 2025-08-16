Lazio Atromitos, rissa in campo e alta tensione: il vero motivo e cos’è successo

Lazio Atromitos, rissa in campo e alta tensione durante il match amichevole odierno, ecco il vero motivo e cos’è successo durante la partita

Ciò che doveva essere una semplice amichevole pre-campionato tra Lazio Atromitos si è trasformato in una sfida ad alta tensione. Allo stadio “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” di Rieti, il match ha assunto i toni di una partita ufficiale, caratterizzata da toni accesi e momenti di grande nervosismo.

La situazione è degenerata intorno alla mezz’ora del primo tempo. Un primo episodio ha visto protagonista Mattéo Guendouzi, che a gioco fermo ha reagito a un fallo subito, dando il via a un primo parapiglia a centrocampo. Il direttore di gara è intervenuto per riportare la calma, ma la tregua è durata solo pochi istanti. Poco dopo, un intervento particolarmente duro di Lima Santos dell’Atromitos su Castellanos ha innescato una nuova e più violenta rissa tra i giocatori delle due squadre.

L’arbitro, per sedare gli animi, ha deciso di espellere entrambi i protagonisti dello scontro: Castellanos e il difensore avversario, ristabilendo la parità numerica in campo. Tuttavia, la tensione non si è placata e, anzi, il caos è proseguito anche nel tunnel che porta agli spogliatoi, arrivando a coinvolgere anche le panchine. Il gioco è stato interrotto per circa dieci minuti, con le due formazioni che si sono affrontate anche fuori dal campo.

Dopo alcuni minuti di grande confusione, la calma è stata finalmente ristabilita e la partita è potuta riprendere regolarmente. Nonostante il clima rovente, l’incontro è poi proseguito senza ulteriori intoppi, ma ha lasciato il segno, dimostrando che l’ultima amichevole della stagione è stata presa molto sul serio da entrambe le squadre, forse anche troppo. Un test fisico e mentale per la squadra di Maurizio Sarri, che ha dovuto gestire la situazione, ma che ha anche rischiato di perdere la testa in un contesto che doveva servire solo per rifinire la preparazione. Che inizio di Lazio Atromitos.