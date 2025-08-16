 Lazio Atromitos, rissa in campo: motivo e cos'è successo
Connect with us

News

Lazio Atromitos, rissa in campo e alta tensione: il vero motivo e cos'è successo

News

Lazio Atromitos, quella scelta di Sarri non passa inosservata: enorme indizio sulle gerarchie!

News

Formazioni ufficiali Lazio Atromitos, ecco le scelte di Sarri: così in campo questa sera

News

Probabili formazioni Lazio Atromitos, quali saranno i due schieramenti nell’ultima amichevole precampionato

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, spunta un nuovo obiettivo intrigante per gennaio: tutte le info sulla nuova pista

News

Lazio Atromitos, rissa in campo e alta tensione: il vero motivo e cos’è successo

Lazio news 24

Published

58 minuti ago

on

By

Castellanos
Db Como 31/10/2024 - campionato di calcio serie A / Como-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Valentin Taty Castellanos

Lazio Atromitos, rissa in campo e alta tensione durante il match amichevole odierno, ecco il vero motivo e cos’è successo durante la partita

Ciò che doveva essere una semplice amichevole pre-campionato tra Lazio Atromitos si è trasformato in una sfida ad alta tensione. Allo stadio “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” di Rieti, il match ha assunto i toni di una partita ufficiale, caratterizzata da toni accesi e momenti di grande nervosismo.

La situazione è degenerata intorno alla mezz’ora del primo tempo. Un primo episodio ha visto protagonista Mattéo Guendouzi, che a gioco fermo ha reagito a un fallo subito, dando il via a un primo parapiglia a centrocampo. Il direttore di gara è intervenuto per riportare la calma, ma la tregua è durata solo pochi istanti. Poco dopo, un intervento particolarmente duro di Lima Santos dell’Atromitos su Castellanos ha innescato una nuova e più violenta rissa tra i giocatori delle due squadre.

L’arbitro, per sedare gli animi, ha deciso di espellere entrambi i protagonisti dello scontro: Castellanos e il difensore avversario, ristabilendo la parità numerica in campo. Tuttavia, la tensione non si è placata e, anzi, il caos è proseguito anche nel tunnel che porta agli spogliatoi, arrivando a coinvolgere anche le panchine. Il gioco è stato interrotto per circa dieci minuti, con le due formazioni che si sono affrontate anche fuori dal campo.

Dopo alcuni minuti di grande confusione, la calma è stata finalmente ristabilita e la partita è potuta riprendere regolarmente. Nonostante il clima rovente, l’incontro è poi proseguito senza ulteriori intoppi, ma ha lasciato il segno, dimostrando che l’ultima amichevole della stagione è stata presa molto sul serio da entrambe le squadre, forse anche troppo. Un test fisico e mentale per la squadra di Maurizio Sarri, che ha dovuto gestire la situazione, ma che ha anche rischiato di perdere la testa in un contesto che doveva servire solo per rifinire la preparazione. Che inizio di Lazio Atromitos.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.