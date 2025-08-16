Lazio Atromitos 2-0, tifosi divisi: chi ha ragione? Ecco cosa hanno detto i fan post match – FOTO

Lazio Atromitos termina 2-0 e i tifosi sembrano divisi in tre fazioni, ma chi ha ragione? Ecco cosa hanno detto i fan post match

La Lazio ha vinto 2-0 l’amichevole contro l’Atromitos, disputata a Rieti, in un clima tutt’altro che sereno. L’incontro, l’ultimo del precampionato per i biancocelesti, è stato segnato da un’insolita tensione. Il momento più critico si è verificato intorno alla mezz’ora, quando un duro contrasto ha scatenato una maxi-rissa che ha costretto l’arbitro a estrarre due cartellini rossi. Le espulsioni hanno riguardato Taty Castellanos per la Lazio e Lima Santos per l’Atromitos, lasciando entrambe le squadre in dieci uomini e interrompendo a lungo il gioco. Un episodio che ha sorpreso tutti, confermando l’alto livello di agonismo in campo.

Nonostante il nervosismo, la squadra di Sarri è riuscita a mantenere la calma e a sbloccare il risultato nel secondo tempo. La rete del vantaggio è arrivata al 77° minuto con Noslin, subentrato a Zaccagni, che ha dimostrato di voler guadagnare un ruolo di primo piano nella rosa. Il raddoppio, al 90°, è stato firmato dall’intramontabile Pedro, che ha confermato la sua utilità anche partendo dalla panchina. La partita ha permesso a Sarri di testare diversi giocatori e soluzioni tattiche, come l’ingresso di Provedel al posto di Mandas nella ripresa, fornendo indicazioni preziose in vista dell’inizio del campionato.

Sui social, i tifosi capitolini – come dimostrano i tanti commenti rilasciati proprio sotto il post social di Lazio Atromitos – sembrano dividersi in tre fazioni. C’è chi non lesina complimenti per l’eterno Pedro, instancabile e sempre decisivo. Un’altra parte del tifo esprime soddisfazione per il buon gioco mostrato dalla squadra nel secondo tempo. Infine, c’è chi invita a volare basso, ricordando come si tratti solo di un’amichevole, poco indicativa per il vero valore della squadra.