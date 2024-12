Lazio-Atalanta, dove vedere il match di campionato in tv e streaming

Lazio-Atalanta, a pochi giorni dalla sfida interna dell’Olimpico ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Archiviata la vittoria di sabato sera a Lecce, la Lazio sabato prossimo tornerà in campo per confermarsi in cima alla classifica e vuole regalarsi una grande ultima serata casalinga all’Olimpico 2024 contro la capolista Atalanta. Il match dei biancocelesti inizierà alle 20.45 e sarà trasmesso sia su Dazn e su Sky