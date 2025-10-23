Lazio, Agostinelli: «La squadra deve pensare solamente al campo. Il mercato chiarirà quali sono i reali obiettivi del club biancoceleste»

Andrea Agostinelli commenta le parole di Sarri: «La Lazio deve restare concentrata, il mercato chiarirà tutto». Le dichiarazioni dell’ex biancoceleste

In collegamento con Radiosei, l’ex calciatore Andrea Agostinelli ha espresso il proprio punto di vista sulle recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, rilasciate prima e dopo la sfida contro l’Atalanta. L’ex centrocampista biancoceleste ha analizzato con equilibrio il rapporto tra l’allenatore toscano e la società, soffermandosi sul tema più discusso delle ultime settimane: il mercato e le aspettative del tecnico nei confronti del club capitolino.

Agostinelli ha spiegato che, a suo avviso, le parole di Sarri non devono essere considerate un attacco diretto alla Lazio, ma piuttosto una manifestazione di frustrazione legata alle difficoltà riscontrate nella sessione estiva di mercato. «Ognuno è libero di valutare la gravità delle dichiarazioni di Sarri – ha affermato – ma personalmente non credo si tratti di parole che possano pesare sul rendimento della squadra. Si sta parlando troppo di questa vicenda, quando l’obiettivo principale deve restare il campo».

L’ex giocatore della Lazio ha poi invitato tutti a non trarre conclusioni affrettate, sottolineando come il vero banco di prova sarà rappresentato dal mercato di gennaio. Secondo Agostinelli, solo allora si potrà capire se le promesse fatte al tecnico verranno mantenute e se il rapporto tra Sarri e la dirigenza laziale ritroverà piena sintonia. «Bisogna aspettare gennaio – ha aggiunto – perché se davvero la società gli ha assicurato che qualcosa si muoverà e poi questo non dovesse accadere, sarà interessante vedere come reagirà il tecnico della Lazio».

Nonostante le polemiche, Agostinelli ha voluto rimarcare l’aspetto più positivo della situazione: la compattezza del gruppo biancoceleste. «La cosa fondamentale – ha spiegato – è che queste discussioni non stiano incidendo sulla squadra. Vedo una Lazio che continua a dare tutto, con giocatori motivati e concentrati sull’obiettivo».

In conclusione, l’ex bandiera biancoceleste ha espresso fiducia nel fatto che la Lazio saprà gestire con maturità questa fase delicata. «Sarri ha un carattere forte e pretende il massimo, ma la Lazio è una società solida e saprà trovare il giusto equilibrio. L’importante è che l’ambiente resti unito, perché solo così la Lazio potrà continuare a crescere e competere ai massimi livelli».

Con queste parole, Agostinelli ha voluto riportare serenità attorno all'ambiente biancoceleste, invitando tutti – squadra, società e tifosi – a guardare avanti con fiducia e concentrazione, in vista dei prossimi impegni che attendono la Lazio.