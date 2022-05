Lazio, a Torino per blindare l’Europa: Sarri medita vendetta

Ottenuto il 5° posto solitario, la Lazio si appresta ad affrontare la Juve a Torino: Sarri vuole blindare l’Europa e medita vendetta

Grazie alla vittoria contro la Sampdoria di sabato sera e la sconfitta della Roma a Firenze, la Lazio ha ottenuto il 5° posto solitario in classifica quando alla fine del campionato mancano solo due giornate.

Lunedì prossimo i biancocelesti saranno di scena a Torino per affrontare la Juve e cercare di blindare la qualificazione in Europa. Sarri è carico in vista della sfida alla sua ex squadra: il Comandante medita vendetta per un rapporto finito male nonostante il suo sia l’ultimo scudetto vinto dalla società bianconera.