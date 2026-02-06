News
Juventus Lazio, un dato sui cross fa riflettere negli ambienti biancocelesti. Il punto
Juventus Lazio, si avvicina sempre più la gara dell’Allianz Stadium! E’ emersa una statistica importante in merito ai “cross”: cosa filtra
La sfida tra Juventus e Lazio, in programma l’8 febbraio alle 20:45 presso l’Allianz Stadium, si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. Un aspetto interessante da analizzare in vista del match riguarda i dati sui cross effettuati dalle due squadre in Serie A. La Lazio è la squadra che ha tentato meno cross su azione in questo campionato, con un totale di 190.
Lazio Juventus, la differenza nei cross su azione
Se da un lato la Lazio cerca soluzioni alternative e un gioco più centralizzato, la Juventus ha un approccio più diretto sulle fasce. Con 355 cross, i bianconeri sono tra le squadre più attive in questo fondamentale, al pari del Bologna, ma ben distanti da Inter (407 cross), che guida questa classifica.
Juventus Lazio, la strategia per il match
Questa differenza nella produzione di cross potrebbe avere un impatto significativo nel corso del match. La Juventus, infatti, potrebbe sfruttare la propria capacità di creare pericoli sulle fasce, mentre la Lazio si affiderà probabilmente a un gioco più strutturato al centro. Sarà interessante vedere come queste statistiche influenzeranno le strategie di Sarri e Spalletti nella partita di Serie A.
La Juve ospita la Lazio dell' ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.
