Jony, non c’è pace per l’ex Lazio allo Sporting Gijon: il motivo

Jony, non è un momento facile per l’ex giocatore della Lazio che attualmente è in prestito in Spagna allo Sporting Gijon

Non c’è pace per Jony in questo momento, l’ex difensore della Lazio attualmente in prestito in Spagna allo Sporting Gijon deve convivere con i numerosi infortuni che gli impediscono di poter rendere al meglio. Il giocatore attualmente ha collezionato 17 presenze, di cui solo 4 da titolare e nelle ultime tre non è stato inserito nella lista dei convocati.

Il suo tecnico ha voluto far chiarezza sulle sue condizioni, prima del match di campionato contro l’Ibiza

PAROLE – Jony è già con il gruppo, ha bisogno di accumulare più allenamenti e di sottoporsi ad alcune cure per alleviare questo disagio