Italia, i convocati del commissario tecnico Gattuso: ecco la scelta sui biancocelesti

Italia, i convocati del commissario tecnico Gennaro Gattuso: ecco la scelta sui calciatori biancocelesti. La lista

La Nazionale Italiana di calcio è pronta a riaccendere i riflettori sul proprio cammino verso i Mondiali di calcio. Dopo un giugno dal sapore agrodolce – segnato dalla pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia e dal riscatto con il 2-0 sulla Moldova – gli Azzurri torneranno in campo a settembre per due sfide cruciali nelle Qualificazioni Mondiali.

📅 Il calendario degli Azzurri

Venerdì 5 settembre : Italia–Estonia allo Stadio di Bergamo

: Italia–Estonia allo Lunedì 8 settembre: Israele–Italia allo stadio di Debrecen (Ungheria)

Entrambe le partite avranno inizio alle 20:45 e saranno trasmesse in diretta TV su Rai 1, appuntamento imperdibile per i tifosi.

Esordio ufficiale per Gennaro Gattuso

Quella del 5 settembre segnerà il debutto ufficiale in panchina di Gennaro “Ringhio” Gattuso, ex centrocampista della Nazionale e campione del mondo nel 2006, celebre per la sua grinta inesauribile e la leadership carismatica. Il nuovo Commissario Tecnico ha convocato 28 calciatori per il raduno che si terrà dal 31 agosto al Centro Tecnico Federale di Coverciano, cuore pulsante del calcio italiano.

Stadio di Bergamo verso il sold out

L’attesa per il primo match casalingo è altissima: sono già stati venduti oltre 18.000 biglietti, con lo stadio che si avvia rapidamente verso il tutto esaurito. Un segnale chiaro dell’entusiasmo dei tifosi e della voglia di sostenere una squadra che punta a ripartire con determinazione sotto la nuova gestione tecnica.

I CONVOCATI

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).