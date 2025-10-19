Atalanta Lazio, un retroscena particolare per Isaksen: lui poteva essere un giocatore della Dea. Le ultime - Lazio News 24

Atalanta-Lazio, retroscena di mercato: Isaksen fu vicino ai nerazzurri nell’estate 2023

Il duello Atalanta-Lazio non si è consumato solo sul campo, ma anche dietro le quinte del calciomercato. Un interessante retroscena risalente all’estate del 2023 riguarda Gustav Isaksen, oggi tra i volti emergenti della formazione biancoceleste. Prima del suo arrivo alla corte di Maurizio Sarri, l’esterno danese era infatti finito nel mirino dell’Atalanta, che aveva individuato in lui un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.

Durante quella sessione estiva, il club bergamasco stava valutando diversi nomi per dare nuova linfa all’attacco. Tra i candidati principali figuravano proprio Isaksen e Charles De Ketelaere. Entrambi profili giovani, di talento e con margini di crescita importanti. La dirigenza nerazzurra aprì contatti sia con l’entourage del danese che con il Milan per il belga. Tuttavia, quando si trattò di prendere una decisione, Isaksen optò per un’altra strada: preferì accettare la proposta della Lazio, convinto dal progetto tecnico e dalla possibilità di giocare in Europa con la maglia biancoceleste.

La scelta del giocatore si rivelò un piccolo ma significativo snodo nel mercato. Il passaggio di Isaksen alla Lazio lasciò via libera all’Atalanta, che affondò il colpo su De Ketelaere, poi arrivato a Bergamo in prestito dal Milan. Da quel momento, le carriere dei due talenti si sono sviluppate su binari paralleli ma distinti, legando ancora una volta le strade di Atalanta-Lazio, anche se in modo indiretto.

Questo retroscena di mercato aggiunge ulteriore sapore agli incroci tra le due squadre, che negli ultimi anni si sono spesso contese obiettivi simili e hanno costruito una rivalità crescente non solo in campionato, ma anche nella corsa ai talenti emergenti del calcio europeo.

Nel frattempo, Isaksen sta cercando di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella rosa laziale, nonostante l’inizio altalenante della sua avventura italiana. La sua scelta di dire no all’Atalanta e sì alla Lazio rappresenta una delle tante sfide personali che caratterizzano il percorso dei giovani talenti nel nostro calcio.

L’affare sfumato tra Atalanta e Isaksen resta quindi uno dei più curiosi incroci del calciomercato recente, contribuendo ad alimentare la narrativa di Atalanta-Lazio anche lontano dal rettangolo di gioco.

