Infortunio Isaksen, la Lazio sorride: ecco le ultime novità nei confronti dell'attaccante danese - Lazio News 24

Dopo un lungo stop, Isaksen è pronto per la sfida contro il Sassuolo. Un sospiro di sollievo per Sarri

Una buona notizia arriva dalla Lazio: il capitolo infortunio Isaksen sembra finalmente chiudersi. Come riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, Gustav Isaksen è tornato regolarmente ad allenarsi con il gruppo ieri a Formello, partecipando senza alcun problema alla seduta di ripresa dopo la pausa. Questo segna un passo fondamentale verso il rientro del giovane esterno danese, che potrebbe essere convocato già per la prossima partita contro il Sassuolo.

L’infortunio Isaksen ha rappresentato per la Lazio un motivo di preoccupazione nelle ultime settimane, con il giocatore costretto a restare ai margini a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo. La sua assenza ha pesato sull’attacco biancoceleste, privando Sarri di una risorsa importante sia in fase offensiva sia nella costruzione del gioco sulle fasce.

La notizia del suo pieno reinserimento nel gruppo di lavoro è quindi accolta con grande ottimismo dallo staff tecnico e dai tifosi, che sperano di rivedere Isaksen in campo il prima possibile. Il giocatore ha superato la fase di recupero e sembra aver ritrovato la condizione fisica ideale per tornare a competere ad alti livelli.

Secondo quanto si apprende, il tecnico Maurizio Sarri valuterà nelle prossime sedute la possibilità di includere Isaksen nella lista dei convocati per la gara contro il Sassuolo, match che rappresenta un appuntamento cruciale per la squadra capitolina. La presenza del danese potrebbe aggiungere freschezza e dinamismo all’attacco, dando a Sarri maggiori opzioni offensive e flessibilità tattica.

Il ritorno di Isaksen coincide con un momento delicato della stagione, in cui la Lazio cerca di consolidare la propria posizione in campionato e di ritrovare continuità dopo un avvio altalenante. Il giovane esterno è considerato uno dei talenti più interessanti della rosa, capace di creare pericoli e di aprire spazi per i compagni grazie alla sua velocità e tecnica.

In conclusione, la fine del periodo di infortunio Isaksen rappresenta una boccata d’ossigeno per la Lazio. Il suo recupero può rivelarsi determinante per le ambizioni biancocelesti nel prosieguo della stagione, fornendo al tecnico uno degli elementi chiave su cui puntare per migliorare le prestazioni offensive della squadra.