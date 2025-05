Inter Lazio, Rodrigues: «Sarà una partita interessante tra due formazioni con moduli diversi ma valori tecnici importanti in campo»

Inter Lazio, le parole del doppio ex Rodrigues in vista della prestigiosa sfida di Serie A dei biancocelesti contro i nerazzurri

La partita Inter Lazio è oramai alle porte e, domani sera, sarà il momento del match di San Siro. Ad esprimersi sull’imminente sfida è stato anche un doppio ex che ha avuto quindi la possibilità di scendere in campo come giocatore con entrambe le squadre.

Si tratta di César Aparecido Rodrigues il quale ha parlato ai microfoni di Derbyderbyderby.it il proprio punto di vista sulla gara. Ecco il commento del giocatore sul fattore chiave della partita e sul lavoro svolto da Baroni:

PARTITA – «Sarà una partita interessante tra due formazioni con moduli diversi ma valori tecnici importanti in campo, in grado di decidere il risultato. Una sfida molto attesa da entrambe le società. Credo nello spettacolo, in una gara giocata a viso aperto, perché con obiettivi così ambiziosi, non ci si può nascondere».

LAVORO – «Il mister ha fatto un grande lavoro. All’inizio della stagione c’era un po’ di scetticismo, sia sugli acquisti che sulla scelta dell’allenatore, ma ha dimostrato il suo valore con il lavoro. È riuscito a dare un’identità alla squadra, trovando un modulo favorevole e valorizzando diversi giocatori: questo è fondamentale. La sua lettura delle partite è stata importante. La conferma? Certamente, e ci mancherebbe».