Infortunio Zaccagni, la prima stima sui tempi di recupero: le novità da Formello

Infortunio Zaccagni, nella giornata odierna vi proponiamo un aggiornamento relativo alle condizioni dell’attaccante della Lazio. Le ultime

La Lazio deve fare i conti con un’altra brutta notizia dall’infermeria. Mattia Zaccagni si è fermato nuovamente a causa di un problema muscolare che rischia di pesare parecchio sulle prossime settimane della formazione biancoceleste. Il calciatore ha rimediato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e del vasto intermedio della coscia destra, un infortunio che impone prudenza e un percorso di recupero ben definito.

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Infortunio Zaccagni, i dettagli dello stop e i tempi di recupero

Il nuovo problema fisico di Zaccagni rappresenta una frenata importante per la squadra capitolina, che perde uno dei suoi giocatori più rappresentativi sotto il profilo tecnico e non solo. L’esterno offensivo biancoceleste ha già avviato il protocollo di recupero con l’obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile, ma i tempi non saranno brevi. Lo stop stimato dovrebbe essere compreso tra i 30 e i 40 giorni.

Si tratta di una tempistica che obbligherà lo staff medico e tecnico a monitorare passo dopo passo l’evoluzione del quadro clinico, senza forzature. In questi casi, infatti, la priorità resta quella di evitare ricadute, soprattutto per un calciatore che fa dell’esplosività, dell’accelerazione e degli strappi una delle sue qualità principali.

Zaccagni, cosa cambia adesso per Maurizio Sarri

L’assenza di Mattia Zaccagni rischia di incidere in modo sensibile sulle rotazioni offensive della Lazio. Sarri dovrà infatti trovare nuove soluzioni per sopperire all’assenza del suo attaccante, elemento fondamentale per equilibrio, qualità nell’uno contro uno e capacità di creare superiorità numerica.

Non si tratta soltanto di perdere un titolare, ma di rinunciare a un riferimento in grado di accendere la manovra e dare imprevedibilità all’azione. La speranza del club è che il recupero proceda senza intoppi e che il calciatore possa rientrare nei tempi previsti, tornando al meglio della condizione.

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