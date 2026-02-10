News
Infortunio Basic, quasi certo il forfait per la sfida di Bologna: le sue condizioni
Infortunio Basic, il centrocampista della Lazio ha sentito un fastidio all’adduttore nel match contro la Juventus e dovrebbe saltare la Coppa Italia
Il centrocampista della Lazio, Toma Basic, rischia di non essere disponibile per la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Come riportato oggi da Il Messaggero, l’adduttore del giocatore è tornato a dargli problemi, ma al momento sembra escluso lo stiramento.
Una notizia preoccupa Maurizio Sarri, il quale potrebbe decidere di riparmiare il giocatore in vista della delicata trasferta dello stadio Dall’Ara.
Infortunio Basic, tutte le novità
Toma Basic ha subito un nuovo fastidio muscolare all’adduttore, lo stesso che lo aveva già limitato in passato. Nonostante i timori, al momento sembra essere esclusa la possibilità di uno stiramento grave, ma il centrocampista verrà comunque rivalutato nei prossimi giorni per capire l’entità del problema.
La strategia di Sarri per la sfida contro il Bologna
Con la situazione ancora in divenire, Maurizio Sarri potrebbe decidere di non forzare il rientro di Basic nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna. La decisione del tecnico potrebbe essere influenzata dalla necessità di avere il giocatore al massimo delle forze per gli impegni futuri in campionato. Il match contro il Bologna potrebbe dunque vedere l’assenza di Basic, con il tecnico che potrebbe preferire dargli il tempo necessario per recuperare.
In attesa della valutazione finale, la Lazio si prepara ad affrontare una sfida difficile con il Bologna, senza però voler correre rischi con le condizioni di Toma Basic.
