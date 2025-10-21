Infortuni Lazio, numeri mai registrati in casa biancoceleste: colpa della ‘maledizione di Formello’? Club al lavoro per trovare una soluzione tra ironia e necessità

Infortuni Lazio: emergenza senza fine per Sarri, stop anche per Cancellieri. Una situazione che si fa sempre più critica per i biancocelesti

Non c’è pace per la Lazio, che continua a fare i conti con una lunga e preoccupante serie di problemi fisici. Nell’ultima gara disputata alla New Balance Arena, è arrivato un nuovo colpo durissimo per Maurizio Sarri: Matteo Cancellieri è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. L’attaccante, tra i più in forma del momento e autore di tre degli ultimi sei gol biancocelesti, si sottoporrà oggi agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio, ma le prime sensazioni non lasciano presagire nulla di buono. Si teme infatti una lesione al flessore sinistro, che potrebbe tenerlo lontano dal campo per diverse settimane.

Infortuni Lazio: numeri da emergenza

Il caso Cancellieri è solo l’ultimo di una lunga lista che sta mettendo in ginocchio la squadra biancoceleste. Dall’inizio della stagione, infatti, gli infortuni Lazio hanno già toccato quota sedici, di cui ben nove di natura muscolare in poco più di tre mesi. Un dato allarmante che non ha precedenti nella gestione di Davide Losi, storico preparatore atletico al fianco di Sarri.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lo staff tecnico è chiamato ora a un’analisi profonda delle cause: il numero crescente di infortuni sembra legato non solo alla gestione dei carichi di lavoro, ma anche alla difficoltà di mantenere continuità in una rosa spesso ridotta all’osso. Le rotazioni obbligate e gli impegni ravvicinati tra campionato e coppe stanno pesando enormemente sulle condizioni fisiche dei giocatori.

Lazio in allarme: servono risposte e soluzioni

La ripresa degli allenamenti a Formello è prevista per mercoledì pomeriggio, ma il tema principale sarà ancora quello degli infortuni Lazio. Sarri dovrà gestire un gruppo decimato, con diverse assenze pesanti in tutti i reparti. In società cresce la preoccupazione: il presidente Claudio Lotito è consapevole che l’emergenza non può essere più ignorata e che servirà un intervento deciso per evitare ulteriori ricadute.

Tra i tifosi, intanto, serpeggia l’ironia: qualcuno parla di “maledizione di Formello” e invoca persino una “benedizione” per scacciare la sfortuna. Ma al di là delle battute, la realtà è seria. Gli infortuni Lazio stanno compromettendo la continuità del progetto tecnico di Sarri, costringendo la squadra a rincorrere risultati e condizione fisica.

L'obiettivo ora è chiaro: invertire la tendenza, recuperare gli uomini chiave e riportare stabilità in una stagione già segnata dalle troppe emergenze.