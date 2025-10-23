Infortuni Lazio, emergenza per Sarri: arrivano aggiornamenti importanti sugli stop di Cancellieri e Castellanos in vista della Juventus!

Infortuni Lazio, in vista della Juventus è emergenza per Sarri! Novità preoccupanti dagli stop di Cancellieri e Castellanos

Non c’è pace per la Lazio di Maurizio Sarri, alle prese con una lunga lista di infortuni che sta condizionando il rendimento della squadra in questo avvio di stagione. Dopo un’estate di grandi aspettative, i biancocelesti devono ora fare i conti con due stop pesanti: quelli di Matteo Cancellieri e Taty Castellanos, entrambi alle prese con problemi muscolari che li terranno fuori per diverse settimane.

Come riportato dal Messaggero, l’argentino Castellanos, attaccante classe 1998, ha riportato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, un infortunio che lo costringerà a uno stop di almeno un mese e mezzo, ma i tempi di recupero potrebbero anche allungarsi. Il giocatore, che finora aveva mostrato segnali di crescita dopo un inizio altalenante, dovrà quindi fermarsi proprio nel momento in cui sembrava pronto a ritagliarsi un ruolo più importante nel progetto di Sarri.

Anche Cancellieri ko: rischio rientro a dicembre

La situazione non è migliore per Matteo Cancellieri, che stava diventando uno dei punti fermi del nuovo ciclo biancoceleste. Il bollettino medico diffuso ieri dalla Lazio ha parlato di una lesione miotendinea di media entità agli hamstring della coscia sinistra. Secondo le valutazioni del Messaggero, lo stiramento sarebbe ben oltre il primo grado, quasi un secondo, con un interessamento del tendine che potrebbe costringerlo a restare ai box fino a dicembre.

Due assenze che pesano non solo dal punto di vista tecnico, ma anche su quello tattico, costringendo Sarri a rivedere soluzioni e moduli. L’attacco biancoceleste perde profondità e imprevedibilità, in un momento in cui servirebbe stabilità per risalire la classifica.

Prossimi impegni e situazione di classifica

Dopo 7 giornate di campionato, la Lazio ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, un bottino al di sotto delle aspettative. La squadra arriva dal pareggio per 0-0 contro l’Atalanta di Juric e si prepara al prossimo impegno di campionato: domenica sera alle 20.45, all’Olimpico, contro la Juventus di Igor Tudor. Una sfida importante per ritrovare fiducia, ma che Sarri dovrà affrontare con una formazione ridotta e tante incognite.

