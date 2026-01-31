Immobile verso il Paris FC! Il retroscena con la Juventus e le ultime sull’ex Lazio

Immobile, tutto pronto per il trasferimento a Parigi: cosa è avvenuto con la Juventus prima della cessione al Club francese

Ciro Immobile, storico attaccante della Lazio nell’ultimo decennio, è ormai a un passo dal trasferimento al Paris FC. Dopo aver giocato per diversi mesi con il Bologna, il centravanti sta per affrontare una nuova avventura in Ligue 1. Come riportato da da Sky Sport, Immobile era stato inizialmente proposto dai suoi agenti anche alla Juventus, ma la proposta è stata respinta, con i bianconeri concentrati sull’affare per Kolo Muani.

Immobile lascia il Bologna per andare al Paris FC

Immobile, che ha segnato pagine importanti nella storia recente della Lazio, è pronto a partire per Parigi. La decisione di trasferirsi al Paris FC dopo questi 6 mesi a Bologna segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera, in una delle leghe più competitive d’Europa, dove proverà a dimostrare ancora una volta il suo valore.

Nel corso degli anni, Immobile ha rappresentato una colonna portante per la Lazio, diventando uno degli attaccanti più prolifici della storia recente del club. Con la maglia biancoceleste, ha vinto diversi titoli e ha consolidato il suo posto come uno dei migliori bomber italiani. Ora, il suo viaggio prosegue in Francia, dove si preparerà a scrivere nuovi capitoli della sua carriera.

