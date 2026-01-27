Giudice sportivo Lazio, arriva il verdetto dopo la 22a giornata! I dettagli

Giudice sportivo Lazio, arriva il verdetto per il club biancoceleste al termine della 22a giornata di campionato. I dettagli

Il post-partita di Lecce-Lazio non si esaurisce sul rettangolo verde del “Via del Mare”. Nonostante lo 0-0 finale abbia lasciato l’amaro in bocca per le occasioni mancate, le notizie meno liete per la società capitolina arrivano direttamente dagli uffici della Lega Serie A. Il verdetto del Giudice Sportivo, relativo alla 22ª giornata di campionato, ha infatti presentato il conto per quanto accaduto sugli spalti e in campo durante l’infuocato match in terra salentina.

Il club di Claudio Lotito dovrà far fronte a una sanzione economica a causa del comportamento di una parte della tifoseria presente nel settore ospiti, oltre a dover registrare nuovi provvedimenti disciplinari a carico della rosa di Maurizio Sarri.

Multe e petardi: la stangata del Giudice Sportivo alla Lazio

Il capitolo più oneroso riguarda l’ordine pubblico. La Lazio è stata ufficialmente multata di 5mila euro. La motivazione risiede nel lancio di tre petardi nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori durante lo svolgimento della gara contro il Lecce.

Tuttavia, il Giudice Sportivo ha deciso di applicare una sanzione attenuata, invocando l’ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) del CGS (Codice di Giustizia Sportiva). Questo significa che la collaborazione della società e le misure di prevenzione adottate hanno evitato una punizione ancora più severa, che avrebbe potuto comportare ammende ben più pesanti o addirittura restrizioni per le gare successive.

Ammonizione confermata per Provstgaard

Non solo sanzioni pecuniarie, ma anche provvedimenti sul campo. Il referto del Giudice Sportivo ha confermato il cartellino giallo sventolato nei confronti di Oliver Provstgaard. Il giovane difensore danese è finito sul taccuino dell’arbitro a causa di un comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

