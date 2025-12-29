Gila Lazio, futuro sempre più incerto! Il difensore spagnolo cercato anche dal Tottenham: tutto dipenderà dal possibile trasferimento di quel giocatore

Gila Lazio, futuro sempre più incerto! Il difensore spagnolo cercato anche dal Tottenham: ma tutto dipenderà dalle voci su Dragusin

La situazione contrattuale di Mario Gila continua ad attirare attenzioni importanti, in Italia e all’estero. Il difensore della Lazio, in scadenza a giugno 2027, non sembra intenzionato a rinnovare alle condizioni proposte dal club e, al momento, appare complicato immaginare una fumata bianca nel breve periodo. Uno scenario che ha spinto diverse società a inserirlo nelle proprie liste in vista dei prossimi mercati.

In Serie A restano forti gli interessi di Milan e Inter, ma nelle ultime ore si è aggiunta anche una pista internazionale. Secondo quanto riportato da Transfermarkt.co.uk, infatti, anche il Tottenham Hotspur starebbe seguendo con attenzione l’evolversi della situazione del centrale spagnolo.

Il club inglese, guidato dal tecnico Ange Postecoglou, è alla ricerca di un rinforzo difensivo in grado di garantire alternative affidabili a Cristian Romero e Micky van de Ven. Le riserve attuali non hanno pienamente convinto, in particolare Radu Dragusin, che potrebbe anche valutare un ritorno in Italia già a gennaio.

Proprio un’eventuale cessione di Dragusin potrebbe spingere gli Spurs ad affondare il colpo su Gila, profilo considerato ideale per età, caratteristiche e margini di crescita. Dal canto suo, la Lazio osserva con attenzione: una cessione potrebbe diventare una necessità strategica, anche perché il club biancoceleste dovrà riconoscere il 50% della futura rivendita al Real Madrid, che cedette il giocatore a Formello nel 2022.

