FORMELLO Lazio, prima seduta dopo l’Inter. Presente Luis Alberto

FORMELLO Lazio, le ultime dal campo centrale del centro sportivo Mirko Fersini sulla preparazione anti-Genoa

Il gruppo è tornato ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Inzaghi dopo la vittoria in rimonta contro l’Inter. L’unico assente è Senad Lulic: nonostante le visite in Paideia per controlli strumentali, oggi era presente anche Luis Alberto. La squadra si è nuovamente riunita per cominciare a preparare la sfida contro il Genoa, in programma domenica 23 febbraio alle ore 12:30. Altro indisponibile per il tecnico piacentino sarà Luiz Felipe che sconterà il turno di stop vista la squalifica: ci sarà un nuovo ballottaggio in difesa tra Patric e Bastos che vede lo spagnolo in vantaggio. Solito dubbio in attacco per capire chi affiancherà Immobile tra Correa e Caicedo. Da valutare la situazione sulle fasce con Lazzari verso la conferma sulla destra mentre sulla sinistra si pensa di nuovo a Jony anche se non è del tutto escluso l’impiego di Marusic. Domani nel pomeriggio ci sarà una nuova seduta.