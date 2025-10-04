Formazioni ufficiali Lazio Torino, le scelte in vista del match - Lazio News 24

News
Formazioni ufficiali Lazio Torino, le scelte in vista del match tra biancocelesti e granata. Il punto
Oggi la sfida valida per la sesta giornata di Serie A Lazio Torino. Ecco gli schieramenti del match.
LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Cataldi, Basic, Pedro; Dia, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri.
TORINO (4-3-2-1): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Csadei, ASllani, Tameze; Ngonge, Simone; Vlasic. Allenatore: Marco Baroni.