Formazioni ufficiali Atalanta Lazio, Zaccagni ritorna titolare - Lazio News 24

Formazioni ufficiali Atalanta Lazio, Zaccagni ritorna titolare
Formazioni ufficiali Atalanta Lazio, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Atalanta Lazio. Ecco gli schieramenti del match.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Lookman.
Allenatore: Ivan Juric
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri
