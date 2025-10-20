 Formazioni Lazio Juve, come verrà schierata la squadra di Maurizio Sarri? - Lazio News 24
Lazio Juve, il tecnico dei bianconeri Tudor in bilico a pochi giorni dalla sfida. In caso di cambio in panchina spunta il nome dell'ex Roma! L'indiscrezione

Lazio Juventus, lo stadio Olimpico verso il tutto esaurito: aumenta il numero dei tifosi attesi! Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio, come si evolverà la squadra aspettando il mercato di gennaio?

Calciomercato Lazio, Milikovic Savic sogno possibile? Occhio a quella squadra

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Formazioni Lazio: le scelte di Sarri per la sfida contro la Juventus

La sfida tra Lazio e Juventus, valida per l’ottava giornata della Serie A 2025/2026, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi del weekend calcistico. Fischio d’inizio domenica 26 ottobre alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico. Una partita carica di tensione e aspettative, che potrebbe dire molto sulle ambizioni delle due squadre. E come sempre, cresce l’attenzione intorno alle formazioni Lazio, con Maurizio Sarri chiamato a scegliere l’undici ideale per contrastare la Vecchia Signora.

Formazioni Lazio: le probabili scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Cataldi, Guendouzi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri

Nelle ultime ore, le formazioni Lazio vedono pochi dubbi rispetto all’undici titolare che ha dato ottime risposte a Bergamo. L’unico vero ballottaggio riguarda il centrocampo: Vecino scalpita per una maglia da titolare, dopo aver raggiunto quota 300 presenze in Serie A, e potrebbe insidiare Basic, che però ha ben figurato nell’ultima uscita.

In attacco, nonostante le prestazioni altalenanti, Dia resta in vantaggio per guidare il tridente offensivo. Tuttavia, non va esclusa del tutto l’opzione Pedro come falso nove, una soluzione che Sarri ha già sperimentato in passato con buoni risultati. L’estro di Zaccagni e la velocità di Isaksen completerebbero il reparto offensivo.

Juventus, le contromosse di Tudor

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
Allenatore: Igor Tudor

Dall’altra parte, Tudor — ex tecnico proprio della Lazio — è ancora alle prese con qualche dubbio legato agli infortuni. L’assenza di Bremer potrebbe spingere il tecnico croato a passare alla difesa a quattro, stravolgendo così l’assetto abituale. In tal caso, Kalulu potrebbe essere arretrato accanto a Kelly, con Joao Mario pronto ad agire da terzino destro.

Yildiz e Conceicao restano punti fermi sulla trequarti, mentre Jonathan David è il candidato principale per occupare la posizione di punta centrale. Locatelli sarà come sempre il perno del centrocampo.

Formazioni Lazio: stabilità e qualche possibile sorpresa

La formazione della Lazio sembra già delineata, ma Sarri potrebbe sorprendere all’ultimo momento con qualche aggiustamento tattico. La sfida all’Olimpico richiede equilibrio, qualità e concretezza: Sarri si affiderà a chi può garantire tutto questo, sperando di ottenere una vittoria di prestigio contro una Juventus ancora in cerca della sua vera identità.

