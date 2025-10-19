Formazione Lazio, quali saranno le scelte di Sarri in vista dell'Atalanta? La situazione - Lazio News 24

Formazione Lazio: Sarri alle prese con il rebus Zaccagni-Pedro per la sfida contro l’Atalanta

La formazione della Lazio resta un enigma fino all’ultimo minuto. Maurizio Sarri, da inizio stagione, si trova immerso in una vera e propria roulette russa tra infortuni, acciacchi e indisponibilità. Ogni vigilia di gara si trasforma in un tormento tattico, e anche la sfida contro l’Atalanta non fa eccezione. Il grande dubbio della giornata riguarda il ballottaggio tra Zaccagni e Pedro: chi partirà dal primo minuto?

Come riportato dal Corriere dello Sport, la scelta è legata principalmente alle condizioni fisiche di Zaccagni. L’esterno offensivo è stato provato in allenamento, ma senza forzare troppo. Nelle esercitazioni tattiche, Sarri ha testato diverse soluzioni, cercando di trovare la quadra giusta per la formazione della Lazio.

Nel classico 4-3-3, Zaccagni è stato inserito nel tridente offensivo assieme a Cancellieri e Dia (vice Castellanos), con Basic schierato mezzala accanto a Guendouzi e Cataldi. In alternativa, Sarri ha provato anche un 4-4-1-1, con Pedro alle spalle di Dia, Basic largo a sinistra a centrocampo, e Cancellieri sulla fascia destra. Guendouzi e Cataldi completavano la linea mediana.

Entrambi i moduli permettono a Sarri di essere flessibile: il 4-4-1-1 può infatti trasformarsi rapidamente in un 4-3-3, semplicemente avanzando Pedro e Cancellieri e riportando Basic sulla linea dei centrocampisti. Questo tipo di soluzione ibrida dà profondità alla manovra e consente rapidi adattamenti in base all’andamento della gara.

La decisione finale sulla formazione della Lazio verrà presa oggi, a poche ore dal calcio d’inizio. Sarri ha lasciato intendere che, al di là della tattica, molto dipenderà dalla condizione dei singoli. In una rosa dove le scelte sono spesso obbligate, la presenza o meno di Zaccagni può spostare gli equilibri.

Un nome, però, è diventato centrale nello scacchiere di Sarri: Matteo Cancellieri. L’attaccante sta vivendo un momento positivo e potrebbe essere confermato titolare indipendentemente dal modulo scelto. Il suo dinamismo e la capacità di adattarsi a più ruoli offensivi lo rendono un elemento prezioso nella formazione della Lazio.

Contro l’Atalanta servirà una squadra compatta e pronta a reagire a ogni scenario tattico. La formazione della Lazio, ancora una volta, si deciderà all’ultimo respiro.

