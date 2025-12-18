FIFA svolta clamorosa! Pronta a riammettere la Russia nelle competizioni internazionali: l’indiscrezione

News
Il 2026 potrebbe segnare un ritorno significativo nel panorama calcistico internazionale: la FIFA sta valutando la possibilità di riammettere la Russia alle proprie competizioni. L’indiscrezione, riportata da The Athletic, non è ancora ufficiale, ma un primo segnale arriva dall’annuncio di un nuovo torneo riservato alle selezioni Under 15, aperto a tutte le federazioni affiliate.
La competizione maschile è in programma per il 2026, mentre quella femminile si disputerà nel 2027. Tra le nazionali partecipanti figura anche la Russia, esclusa dalle manifestazioni FIFA e UEFA dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.
Proprio l’UEFA mantiene una linea più rigida: la riammissione della nazionale russa sarà presa in considerazione soltanto al termine del conflitto.
