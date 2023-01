Ferrero: «Bettante? Vuole la Samp gratis ma non si può fare»

Ferrero, l’ex numero uno della Sampdoria commenta la situazione societaria del club ligure soffermandosi sul possibile compratore

Ai microfoni di Radio Crc ha parlato l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, il quale analizza la situazione del club sotto il punto di vista societario

PAROLE -«Nella Sampdoria non parlo con nessuno e non decido nulla, c’è Lanna che decide. Io sto solo cercando di risolvere dei problemi. Del signor Bettonte so che è un uomo di spessore, ma da ciò che ho capito vuole prendere la Sampdoria gratis con un concordato e non si può fare. Adesso pare che abbia rifatto un’altra offerta e sto cercando tramite Banca Sistema di risolvere i problemi perchè la Sampdoria non ha tutti questi problemi che dicono»