Fenerbahce, che caos! Arrestato il presidente del Fenerbahce Saran. Il club rompe il silenzio e chiarisce la situazione

Fenerbahce nella bufera: arrestato il presidente Sadettin Saran. Il club spiega cosa sta accadendo, i dettagli

Il giorno di Natale si è trasformato in un vero shock per il Fenerbahçe: il presidente Sadettin Saran è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di una vasta indagine antidroga che coinvolge anche figure note dello spettacolo turco. Una vicenda esplosiva che ha rapidamente travolto uno dei personaggi più influenti del calcio nazionale.

Saran era stato ascoltato dai magistrati la settimana precedente, durante la quale gli erano stati prelevati campioni di capelli per analisi forensi. Gli esami avrebbero evidenziato tracce di sostanze stupefacenti, elemento che ha portato al suo arresto. L’inchiesta, avviata a inizio dicembre, ha già portato alla detenzione di circa quindici persone, accusate di produzione e traffico di droga e di favoreggiamento della prostituzione. Un quadro giudiziario complesso, che sta scuotendo profondamente l’opinione pubblica turca e che ora tocca direttamente anche il mondo del calcio.

In risposta agli eventi, il Fenerbahçe ha diffuso un comunicato ufficiale in cui esprime pieno sostegno al proprio presidente e fiducia nelle istituzioni. Il club ha ribadito che il procedimento è ancora in corso e che tutto si sta svolgendo nel rispetto dello stato di diritto, invitando alla massima prudenza nei giudizi. La società ha inoltre garantito continuità gestionale e operativa, assicurando che le attività del club proseguiranno senza interruzioni. Al fianco di Saran si sono schierati il presidente del consiglio di amministrazione Şekip Mosturoğlu, i membri del board e il team legale.

In attesa di nuovi sviluppi, il Fenerbahçe cerca di mantenere compattezza e stabilità, consapevole che la vicenda potrebbe avere ripercussioni significative non solo sul piano sportivo, ma anche sull’immagine di uno dei club più prestigiosi del calcio turco.

