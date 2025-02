Fazzini Lazio, nuovi contatti con l’Empoli per trovare un accordo per il calciatore: la situazione

Fazzini Lazio, il giornalista di Marzio fa il punto della situazione del calciomercato biancoceleste soffermandosi sul calciatore empolese

La sessione invernale di calciomercato è agli sgoccioli, con la Lazio come anche le altre squadre che vuole rinforzarsi in vista del proseguo della stagione. Uno dei nomi sul quale il club come ben noto sta lavorando è Fazzini, per il centrocampo biancoceleste.

Secondo quanto viene riportato da Gianluca Di Marzio, il club capitolino non ha mollato il calciatore empolese con Fabiani che vuole provare a rimediare dopo il mancato arrivo di Casadei, premendo con la dirigenza di Corsi. La valutazione è di 12 milioni di euro