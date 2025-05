Fabiani a Sky: «Siamo soddisfatti per quello che abbiamo fatto durante la stagione ma il calcio può riservare sorprese...».

Fabiani a Sky ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della sfida tra Inter e Lazio. Ecco le parole del direttore sportivo

Fabiani a Sky ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in vista della sfida di questa sera Inter Lazio. Prima della sfida di San Siro infatti il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha espresso i propri pensieri circa l’obiettivo stagionale e sui traguardi raggiunti:

VERDETTO – «Il campionato ancora non ha dato alcun verdetto, c’è una crescita di tutte le squadre. Noi questa sera sappiamo che ci giochiamo una stagione intera, affrontiamo la squadra più forte d’Europa secondo me. Ma il calcio è bello perché può riservare delle sorprese.

SODDISFAZIONE – «Noi siamo già soddisfatti per quello che abbiamo fatto durante la stagione, sia in campionato che in Europa League. È iniziata una fase di rinnovamento, sono partiti tanti campioni e abbiamo introdotto dei giovani cambiando filosofia. Siamo anche abbastanza soddisfatti della crescita di alcuni giocatori e del nostro mister, che era una scommessa per molti a inizio anno. Invece ha dimostrato di poter stare nella Lazio».