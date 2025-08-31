Ex Lazio, quanto fa sognare Muriqi. Le ultime novità in Serie A - Lazio News 24

Lazio, Muriqi colpisce ancora: gol al Real Madrid e statistica sorprendente. La situazione

Nonostante non indossi più la maglia della Lazio, Vedat Muriqi continua a far parlare di sé. L’attaccante kosovaro, oggi al Mallorca, ha nuovamente lasciato il segno in una delle partite più difficili del campionato spagnolo: quella contro il Real Madrid. Il suo gol, seppur inutile ai fini del risultato – la squadra di Xabi Alonso si è imposta in rimonta per 2-1 – ha attirato l’attenzione per una curiosa ma significativa statistica.

Muriqi, ex Lazio, si conferma un vero e proprio incubo per i Blancos. Dal 2022 al 2025, infatti, è riuscito ad andare sempre in gol contro il Real Madrid almeno una volta all’anno. Una costanza sorprendente, soprattutto se si considera la forza della difesa madridista e la competitività della Liga. Un record personale che pochi altri attaccanti possono vantare, specie giocando in una squadra di medio livello come il Mallorca.

Il bomber kosovaro, conosciuto come “il pirata” per il suo stile combattivo e la sua presenza fisica in area, ha dunque ritrovato una continuità realizzativa che alla Lazio era mancata. Durante la sua esperienza in biancoceleste, infatti, Muriqi ha faticato a imporsi, segnando solo pochi gol e non riuscendo mai a entrare pienamente nelle rotazioni della squadra. Tuttavia, il trasferimento in Spagna ha segnato una svolta positiva per la sua carriera.

Nel frattempo, la Lazio guarda con attenzione anche ai suoi ex, soprattutto quando questi riescono a brillare lontano da Formello. Il rendimento di Muriqi potrebbe far riflettere non solo per una questione nostalgica, ma anche come spunto di valutazione su come certi profili, magari non adattabili al sistema di gioco biancoceleste, riescano poi ad esplodere altrove.

In attesa della prossima sfida della Lazio all’Olimpico, i tifosi biancocelesti non possono non notare con un pizzico di curiosità le gesta del loro ex attaccante. E chissà che, un giorno, le strade non possano incrociarsi di nuovo.

Per ora, la certezza è una: Muriqi, lontano dalla Lazio, ha trovato la sua dimensione. E quando incontra il Real Madrid, difficilmente perdona.