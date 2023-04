Dragowski avvisa la Lazio: «Lo stadio Picco da una carica incredibile...»

Dragowski, il portiere dello Spezia a pochi giorni dalla sfida contro la Lazio racconta di quanto incida il tifo dello stadio ligure

Ai microfoni di Dazn ha parlato il portiere dello Spezia Dragowski, il quale avvisa la Lazio di quanto incida lo stadio Picco in una partita della formazione ligure

PAROLE – Quando ero ancora alla Fiorentina andammo a giocare al Picco e non mi aspettavo un’atmosfera del genere. È qualcosa di impressionante, pur non essendo grandissimo. La tifoseria è calda e carica la squadra, è come un giocatore in più