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Di Michele: «La Lazio non parte sfavorita, ha ritrovato alcuni giocatori chiave come Patric e Noslin»

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3 giorni ago

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Db Torino 08/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Juventus-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Ivan Provedel-Patric-Adam Marusic

David Di Michele, ex attaccante dell’Udinese, ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Le dichiarazioni

Domani sera la Lazio affronterà l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Del match ha parlato l’ex attaccante David Di Michele intervenendo a Maracanà, su Tmw Radio:

«La Lazio non parte sfavorita, sta dimostrando nelle ultime partite di star bene fisicamente e mentalmente. Ha ritrovato giocatori importanti, vedi Nuno Tavares, Noslin è più efficace rispetto a prima, Basic è diventato importante, poi c’è Sarri che dà una mentalità offensiva che è importante. E gioca con Patric play che non lo è poi. Davanti oggi vedo avanti Noslin rispetto a Dia e Maldini, mentre dall’altra parte Krstovic ha il piede caldo e continuerei con lui e non con Scamacca».

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