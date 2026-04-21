Hanno Detto
Di Michele: «La Lazio non parte sfavorita, ha ritrovato alcuni giocatori chiave come Patric e Noslin»
David Di Michele, ex attaccante dell’Udinese, ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Le dichiarazioni
Domani sera la Lazio affronterà l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Del match ha parlato l’ex attaccante David Di Michele intervenendo a Maracanà, su Tmw Radio:
«La Lazio non parte sfavorita, sta dimostrando nelle ultime partite di star bene fisicamente e mentalmente. Ha ritrovato giocatori importanti, vedi Nuno Tavares, Noslin è più efficace rispetto a prima, Basic è diventato importante, poi c’è Sarri che dà una mentalità offensiva che è importante. E gioca con Patric play che non lo è poi. Davanti oggi vedo avanti Noslin rispetto a Dia e Maldini, mentre dall’altra parte Krstovic ha il piede caldo e continuerei con lui e non con Scamacca».
Ultimissime Lazio Live: la conferenza stampa di Sarri, le parole di Zaccagni e molto altro
News
Serie A: date, orari e partite in programma nel 34° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...
Classifica Serie A 2025-2026: la situazione in vista della 34a giornata
Classifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri Il...
Presidenza FIGC, è Malagò a figurare in netto vantaggio su Abete! Le ultime
Presidenza FIGC, Giovanni Malagò è in vantaggio su Giancarlo Abete in vista delle elezioni! Ecco quanto filtra La corsa alla...