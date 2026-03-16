Di Canio: «In una stagione come questa la finale di Coppa Italia sarebbe una grande cosa. Vedere l’Olimpico così è…»

Paolo Di Canio, ex attaccante e bandiera della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni relativamente alla partita di ieri con il Milan

La Lazio ritrova il suo popolo e cambia volto. Dopo settimane vissute in un Olimpico vuoto, freddo e silenzioso, la sfida contro il Milan ha restituito ai biancocelesti un’atmosfera completamente diversa, fatta di passione, presenza e spinta costante dagli spalti. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché il calore del pubblico ha inciso anche sull’atteggiamento della squadra di Maurizio Sarri. A sottolinearlo è stato Paolo Di Canio, ex attaccante biancoceleste, intervenuto nel corso del Club su Sky Sport. Le sue parole:

LA SPINTA DEI 50 MILA – «L’Olimpico ha riempito l’anima dei giocatori. Un pubblico così è devastante, qualcosa di unico, soprattutto se arriva dopo partite di stadio silenzioso e vuoto. La Curva Nord, le scenografie che fa… è sempre qualcosa di meraviglioso. Sembrava una finale, quella voglia ritrovata di stare insieme e lottare».

IL FUTURO DELLA LAZIO – «Sarri è diventato il paladino dei tifosi, che però sono fortemente contro la società. E invece dev’essere l’allenatore che deve costruire la squadra del futuro insieme al presidente. È questo il dilemma per il futuro. Poi la squadra ha giocato un calcio intenso, in preparazione del ritorno di Coppa Italia. In un’annata così, se riesci ad arrivare in finale di Coppa Italia, sarebbe tanta roba».

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