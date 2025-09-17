Derby di Roma: Lazio e Roma pronte alla sfida all’Olimpico, ecco le voci che racconteranno la sfida

Derby di Roma: Lazio e Roma pronte alla sfida all’Olimpico, ecco le voci che racconteranno la stracittadina della Capitale

Domenica 21 settembre 2025 è una data che i tifosi della Capitale hanno già cerchiato in rosso. Lo Stadio Olimpico di Roma sarà il teatro del derby Lazio–Roma, la partita più attesa della stagione in Serie A per i sostenitori biancocelesti e giallorossi.

Il calcio d’inizio è fissato per le 12:30, un orario insolito per una sfida così sentita, ma scelto per garantire la massima copertura televisiva. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo, voce esperta e riconoscibile del calcio italiano, e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini, ex centrocampista della Nazionale e protagonista con Juventus e Bologna.

Le squadre: analisi e protagonisti attesi

La Lazio, guidata in panchina da Sarri, allenatore noto per la sua organizzazione difensiva e la capacità di valorizzare i giovani, arriva al derby con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in zona Europa. Tra i protagonisti più attesi c’è Zaccagni, capitano biancoceleste e simbolo della squadra.

La Roma, allenata da Gasperini, ex tecnico dell’Atalanta, punta invece a rilanciarsi in ottica Champions League. Occhi puntati su Soulè, fantasista argentino capace di inventare giocate decisive, e su Ferguson, centravanti con il fiuto del gol.

Un derby che vale più di tre punti

Il derby capitolino non è mai una partita come le altre: è una sfida di orgoglio, identità e supremazia cittadina. Le coreografie sugli spalti, i cori incessanti e l’atmosfera elettrica rendono questa gara unica nel panorama calcistico mondiale.

Con entrambe le squadre in corsa per obiettivi ambiziosi, la posta in palio è altissima. Una vittoria significherebbe non solo tre punti, ma anche un’iniezione di fiducia e prestigio per il prosieguo della stagione.

Appuntamento quindi a domenica 21 settembre, ore 12:30, su DAZN: Lazio e Roma sono pronte a scrivere un nuovo capitolo della loro storica rivalità.