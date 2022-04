Dall’Inghilterra sicuri: Lazio in pole per riportare Allan in Italia

Calciomercato Lazio: dall’Inghilterra sono sicuro, i biancocelesti sarebbero in prima fila per riportare Allan in Italia

La Lazio pianifica i colpi per il futuro e tra questi ci sarebbe anche uno dei pupilli di Maurizio Sarri: ovvero Allan. Il brasiliano non sta disputando una grandissima stagione all’Everton e si starebbe preparando a dire addio a fine campionato.

Secondo quanto riportato dal The Sun, sarebbe proprio la Lazio la squadra in pole position per acquistare il centrocampista riportandolo in Serie A.