Crotone, il report dell’allenamento. Benali torna in gruppo

Le ultime dall’allenamento del Crotone, che sfiderà la Lazio nell’anticipo della 27ª giornata di Serie A in programma venerdì alle 15

Il Crotone del neo tecnico Serse Cosmi torna in campo dopo la vittoria contro il Torino e comincia a pensare al match dell’Olimpico contro la Lazio. Questo il report dell’allenamento dei calabresi: «Il campionato non concede riposo agli squali che dopo aver rifilato un poker al Torino sono subito tornati al lavoro questa mattina, al centro sportivo, in vista del prossimo impegno contro la Lazio in programma venerdì alle ore 15 allo Stadio Olimpico.

Scarico per chi è stato maggiormente impiegato ieri contro i granata, normale seduta di lavoro per il resto del gruppo. Benali ha iniziato a lavorare con la squadra.

Domani si replica con un allenamento al mattino, sempre all’Antico Borgo».