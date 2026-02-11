Connect with us

Convocati Lazio: scelta a sorpresa di Sarri! Ci sono Gila e Basic

2 ore ago

Sarri
Roma 14/02/2024 - Champions League / Lazio-Bayern Monaco / foto Image Sport Nella foto: Maurizio Sarri

Convocati Lazio per il Bologna: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri per la partita di Coppa Italia

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Renato Dall’Ara. La partita contro il Bologna, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossia, si svolgerà dalle ore 21:00 odierne. La lista completa:

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.

