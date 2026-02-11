News
Convocati Lazio: scelta a sorpresa di Sarri! Ci sono Gila e Basic
Convocati Lazio per il Bologna: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri per la partita di Coppa Italia
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Renato Dall’Ara. La partita contro il Bologna, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossia, si svolgerà dalle ore 21:00 odierne. La lista completa:
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.
