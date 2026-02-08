Connect with us

Avversari

Convocati Juventus, la scelta di Spalletti su Conceicao e Kelly. La lista

Published

3 ore ago

on

By

Spalletti

Convocati Juventus per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore dei bianconeri Lucianp Spalletti

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso allo Stadium. La partita contro la Lazio, valevole per la 24 giornata del campionato di Serie A 2025-2026, si svolgerà dalle ore 20:45. La lista completa:

SERIE A | JUVENTUS-LAZIO, I CONVOCATI

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

LEGGI ANCHE: Stadio Flaminio, l’assessore Onorato rivela: «La Lazio completerà il progetto per fare lo stadio, è questione di giorni!»

Quote Juventus Lazio
Convocati Juventus, la scelta di Spalletti su Conceicao e Kelly. La lista 23

QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.
La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.
La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×