Convocati Juventus, la scelta di Spalletti su Conceicao e Kelly. La lista

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso allo Stadium. La partita contro la Lazio, valevole per la 24 giornata del campionato di Serie A 2025-2026, si svolgerà dalle ore 20:45. La lista completa:
SERIE A | JUVENTUS-LAZIO, I CONVOCATI
1 Perin
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.
La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.
La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.
