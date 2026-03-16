Conferenza stampa Patric: «Grande vittoria contro una squadra fortissima! Ci siamo sacrificati tutti»

Conferenza stampa Patric: il giocatore della Lazio interviene dopo la partita dello stadio Olimpico giocata contro il Milan di Massimiliano Allegri

Patric, giocatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro il Milan. Le sue parole:

CONFERENZA STAMPA PATRIC

LA PARTITA – «C’è poco da dire, è stata una serata perfetta. Questo ci dà tanta forza per il finale di stagione, è una grande vittoria contro una squadra fortissima. Questo pubblico poi, con lo stadio pieno, ci dà tanta carica».

TITOLARE DOPO MOLTO TEMPO – «In questo sport bisogna lavorare forte tutti i giorni, non sai mai quando ti arriva l’occasione. Mi mancava il ritmo, mi sono sempre allenato nel migliore dei modi per aiutare la squadra. Sono contento per il ruolo dove ho giocato e per la vittoria, la squadra ha fatto una grandissima prestazione».

PRESTAZIONE DI SQUADRA – «Mi è piaciuto il cuore e il sacrificio di tutti quelli che hanno giocato, anche chi è subentrato. Il pubblico ci ha aiutato tanto quando ci siamo abbassati, siamo stati però coraggiosi e mai passivi. Sapevamo di non poter tenere quei ritmi per 90 minuti, quando ci siamo abbassati non siamo mai stati passivi, Zaccagni e Isaksen hanno aiutato nella nostra area. Quando c’è cuore e intensità la tattica sparisce, abbiamo fatto molto bene e la vera differenza oggi l’ha fatta il cuore».

LA REAZIONE NELL’ULTIMO PERIODO – «Quando vuoi essere una grande squadra devi stare dentro ogni partita, abbiamo avuto dei momenti dove siamo stati bene in partita, in altri momenti invece abbiamo fatto fatica. Dobbiamo continuare su questa squadra, le difficolta sono massime non solo contro il Milan, siamo a un livello altissimo e abbiamo bisogno di tutti».

ESSERE UNA BANDIERA DELLA LAZIO – «Per il tipo di giocatore che sono ero arrivato immaturo, ma il rapporto con la Lazio è speciale perché ha avuto pazienza con me e ha saputo vedere quel qualcosa che avevo dentro. Ringrazierò sempre la Lazio, da bambino sono diventato un uomo e un calciatore che può giocare a questi livelli. Sono diventato un tifoso in più, stare tanti anni in una città come Roma con dei tifosi che vivono la Lazio con questo amore ti fa diventare uno di loro».

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