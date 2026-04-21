Conferenza stampa Palladino: «E’ una delle gare più importanti della mia carriera! Lazio? Bisognerà stare attenti»

Conferenza stampa Palladino: il tecnico dell’Atalanta è intervenuto alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

L’attesa sta per volgere definitivamente al termine! Domani alle ore 21 riflettori puntati sulla semifinale di Coppa Italia che andrà in scena a Bergamo tra l’Atalanta di Raffaele Palladino e la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico della Dea è intervenuto oggi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni riprese dai colleghi di TMW.

LA CONFERENZA STAMPA DI PALLADINO

MATCH IMPORTANTE – «Certo che si. Per l’Atalanta è la partita più importante della stagione dove noi dobbiamo dare tutto. Non bisogna dare per scontato certe cose: abbiamo fatto una grande scalata e giocarci una semifinale contro una squadra forte per noi è determinante. Siamo pronti a tutto, e orgogliosi di quello che abbiamo conquistato».

Ultimissime Lazio Live: la conferenza stampa di Sarri, le parole di Zaccagni e molto altro

FATTORE CAMPO – «Il nostro popolo ci ha dato grande energia domenica mattina allo stadio. Tutta la città sta al nostro fianco e noi vogliamo regalare a loro questa finale. Dobbiamo affrontare la Lazio con grande maturità, anche perché loro sono una squadra forte che ha battuto il Napoli. Dobbiamo essere concentrati».

LAZIO – «Sono partite che si analizzano nei dettagli e nei particolari, soprattutto sul piani gara dove abbiamo modificato anche delle cose: per esempio nelle uscite e come agiscono i loro attaccanti. Io credo che però la mia squadra abbia intelligenza e maturità per capire il momento della partita. Bisognerà stare attenti in entrambe le fasi».

SINGOLI – «Ho dovuto sostituire Scalvini e Kolasinac per questioni fisiche, CDK invece aveva avuto la febbre. Dovrò valutare domani: sono tutti a disposizione, ma vorrei vedere chi sta meglio e chi meno. Isak sarà l’ultimo assente».

PARTITA SECCA – «Per noi è una partita da dentro e fuori. Però dobbiamo dare tutto perché vogliamo vincere. Vogliamo rivivere una notte da Atalanta».

SENSAZIONI – «Noi vogliamo fare una partita seria. Sappiamo che per l’Atalanta è la strada più veloce per arrivare in Europa League, e di conseguenza l’importanza della gara. Sono positivo e ho trasmesso positività ai ragazzi. Dall’altra penso che però il campionato è ancora tutto aperto, e noi non molleremo: l’Atalanta non deve porsi dei limiti».

RISPOSTA A SARRI – «Ogni squadra ha le proprie caratteristiche e idee di gioco: si può impostare a 3 così come a 4, però la mentalità deve essere sempre la stessa. Noi spesso e in certe partite abbiamo cambiato sistema di gioco: ci riadatteremo in base alla partita».

VIGILIA – «Non mi emoziono così facilmente, ma domenica mi sono emozionato molto. Le partite bisogna prepararle bene e stare insieme ai ragazzi: mi aspetto una grande risposta. Penso che sia tra le partite più importanti della mia carriera, per me è molto significativa vista la rimonta che stiamo facendo».

SCAMACCA E KRSTOVIC– «Ho avuto delle sensazioni positive, considerando che nei loro occhi vedo quella fame nel conquistare e vincere la finale visto che è ancora un conto in sospeso. Su Gianluca e Krstovic penso che ho due centravanti forti: insieme hanno fatto una ventina di goal e va dato grande merito a loro. Chiaro che ci sia competizione, ma valuterò poi domani».