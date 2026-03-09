Connect with us

Hanno Detto

Conferenza stampa Maldini: «I tifosi ci mancano! Speriamo di poter gioire e soffrire con loro presto»

Published

5 giorni ago

on

By

maldini
Foto Sito Ufficiale Lazio

Conferenza stampa Maldini: il giocatore della Lazio è intervenuto in seguito alla vittoria conseguita con il Sassuolo. Le dichiarazioni

La Lazio è andata incontro a una vittoria (2-1) con il Sassuolo questa sera all’Olimpico nella gara valevole per il 28° turno del campionato di Serie A! In seguito, è intervenuto in conferenza stampa il giocatore Daniel Maldini. Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da TMW:

Calciomercato Lazio LIVE: il futuro di Zaccagni, Dia, Noslin e Romagnoli

LA CONFERENZA STAMPA DI MALDINI

AMBIENTE – «Non penso che sia positivo, non hai intorno a te i tifosi che ti spingono e ti incoraggiano».

CONFRONTO PADRE E NONNO – «Sarà sempre così, non credo cambierà. Bisogna essere bravi a capire da chi vengono le critiche e le analisi».

ZONA GOL – «I tifosi ci mancano, speriamo di averli presto per gioire e soffrire con loro».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×