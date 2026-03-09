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Conferenza stampa Maldini: «I tifosi ci mancano! Speriamo di poter gioire e soffrire con loro presto»
Conferenza stampa Maldini: il giocatore della Lazio è intervenuto in seguito alla vittoria conseguita con il Sassuolo. Le dichiarazioni
La Lazio è andata incontro a una vittoria (2-1) con il Sassuolo questa sera all’Olimpico nella gara valevole per il 28° turno del campionato di Serie A! In seguito, è intervenuto in conferenza stampa il giocatore Daniel Maldini. Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da TMW:
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LA CONFERENZA STAMPA DI MALDINI
AMBIENTE – «Non penso che sia positivo, non hai intorno a te i tifosi che ti spingono e ti incoraggiano».
CONFRONTO PADRE E NONNO – «Sarà sempre così, non credo cambierà. Bisogna essere bravi a capire da chi vengono le critiche e le analisi».
ZONA GOL – «I tifosi ci mancano, speriamo di averli presto per gioire e soffrire con loro».
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