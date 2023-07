Certo: «Sarri un allenatore che si impunta? Non ci credo e vi spiego perchè»

Certo, il giornalista esprime il suo parere riguardo la situazione in casa Lazio legata al mercato e tra Sarri e Lotito

PAROLE – Se non si riesce per qualche ragione ad arrivare a Berardi, Zielisnki e Ricci ce ne faremo una ragione. Non esistono solo questi calciatori. Sarri impuntato? Non credo a questa narrazione, è un allenatore che sta dimostrando di essere legato alla squadra, all’ambiente e ai tifosi. Se vuole il bene della Lazio, può sedersi a un tavolo per valutare altri profili. In questo modo, se Lotito gli fa capire al posto di Zielinski può prendere Zacharjan, perché Sarri dovrebbe intestardirsi sulla sua idea e in questo modo danneggiare il mercato della Lazio?

Oltre a giocare la Champions League, l’ambizione della Lazio è sicuramente quella di fare meglio dell’anno scorso in campionato. Per questo accanto al giocatore giovane di prospettiva ci vuole anche il calciatore affermato. Non capita sempre di scovare il Kvaratskhelia di turno. Nessuno comunque mette in dubbio che la Lazio stia facendo mercato, però ormai siamo al primo agosto e una deadline va messa. A breve ci sarà un confronto tra Lotito e Sarri, quello dovrà essere il nuovo punto di partenza. Sarri ha sempre detto di aver avuto un rapporto empaticamente costruttivo con il presidente, adesso è il momento di trovare una sintesi delle loro esigenze. Se il loro obiettivo supremo è il bene della squadra, cosa di cui non ho dubbi, è necessario che ci sia un’intesa sulla fattibilità delle operazioni. Entro il 15 agosto la Lazio deve avere la squadra pronta, altrimenti si parte male