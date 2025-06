Cataldi Lazio, la Fiorentina ha preso una decisione!

Condividi via email

Cataldi Lazio, il centrocampista della Fiorentina pronto per una risposta definitiva dai toscani: ecco le ultime sulla mezzala biancoceleste

Cataldi Lazio, è forse arrivato il tanto atteso momento della verità per quel che riguarda il futuro dell’ex giocatore della Lazio. Infatti il centrocampista della Fiorentina, stando a quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, tornerà nella capitale enei prossimi giorni.

Stando infatti alle parole del quotidiano nella giornata di ieri sarebbero scattati i termini per il riscatto di Danilo Cataldi, termini che scadranno domani, e che indicano che la Viola non riscatterà il giocatore in vista del prossimo campionato di Serie A.