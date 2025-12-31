Castellanos Lazio, ancora nessun rilancio dal Flamengo! La rivelazione di mercato fa emergere dubbi sulla possibile cessione dell’argentino

Castellanos Lazio, ancora nessun rilancio dal Flamengo! La possibilità di fare cassa con la sua cessione viene messa in discussione da questa possibilità

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulle principali tematiche di mercato in casa Lazio, soffermandosi in particolare sulla situazione legata a Valentín Castellanos, uno dei nomi più discussi in vista della sessione di gennaio.

Il giornalista di Sky Sport ha spiegato che l’interesse del Flamengo per l’attaccante argentino non è una novità. Il club brasiliano, infatti, aveva già presentato un’offerta alla Lazio durante la scorsa estate, senza però riuscire a trovare un accordo con la società biancoceleste. Al momento, ha chiarito Petrucci, non è arrivato alcun rilancio ufficiale, segnale che la trattativa è attualmente in una fase di stallo.

Secondo quanto riferito, la posizione della Lazio sarebbe stata diversa qualora l’offerta si fosse avvicinata ai 25 milioni di euro. A quelle condizioni, il club avrebbe seriamente preso in considerazione la cessione del centravanti, ritenendo congrua la valutazione economica del cartellino. In assenza di un rilancio di questo tipo, però, Castellanos resta un punto fermo della rosa di Maurizio Sarri, almeno fino a quando il mercato non entrerà nel vivo.

