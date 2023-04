Cassano sulla Lazio: «Sarri sta facendo un vero miracolo»

Cassano, l’ex attaccante analizza la prestazione della Lazio al Picco ed elogia il lavoro di Maurizio Sarri

Come ogni fine turno di campionato, Cassano sul suo profilo Instagram fa il punto sulla serie A e si sofferma sulla Lazio e su Sarri, rilasciando queste parole

SARRI – La Lazio sta facendo secondo me, a oggi, da gennaio in poi il calcio più bello che possa esserci in Italia. Il Napoli lo ha fatto per otto mesi e loro stanno avendo una continuità impressionante. Da gennaio, sta facendo quello che nessuno immaginava. Io lo dico dall’inizio della stagione che l’outsider per la Champions era la Lazio e mi sta dando ragione perché capisco il lavoro di Sarri, è eccezionale. Un maestro di calcio. Con una buona squadra sta facendo un miracolo clamoroso. Veramente brava la Lazio, la società, l’allenatore e i giocatori