Cassano sulla Lazio: «Per la Champions hanno il loro destino in mano»

L’ex giocatore ha analizzato la partita dei biancocelesti contro il Milan

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Antonio Cassano, ha analizzato la sfida tra Lazio e Milan.

LE PAROLE- «Il Milan ha fatto una vittoria importante contro una Lazio che, in questo ultimo periodo, con le squadre in lotta per la lotta Champions sta facendo fatica. Ai biancocelesti manca ancora quel pezzettino ancora per essere più forte. Però quello che sta facendo la Lazio è qualcosa di straordinario. Adesso ha tutto nelle proprie mani perchè si gioca la Champions in due partite in casa abbordabili e duve fuori dove possono fare tanti punti. Incrociando le dita, non avranno problemi.»