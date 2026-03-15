Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha parlato della sfida tra la Lazio e i rossoneri in programma stasera all’Olimpico. Le sue dichiarazioni

Fabio Capello, ex tecnico tra le altre di Milan e Juventus, ha parlato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport della sfida tra Lazio e Milan in programma stasera all’Olimpico alle 20.45. Queste le sue dichiarazioni:

«Complicata. La squadra di Sarri di recente sta giocando con grande umiltà e ha pure buoni calciatori per colpire in ripartenza. Al Milan poi mancherà Rabiot… Tanto, perché è l’uomo che alza i giri del motore e dà ritmo a tutti gli altri. Senza Rabiot, la squadra spesso è diventata più piatta, quasi monocorde. Lo conosco ancora troppo poco per dare un giudizio. Se Allegri lo preferirà a Ricci, comunque, avrà le sue ragioni. So solo che il Milan dovrà essere molto ordinato, perché la Lazio può dare del filo da torcere».

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Capello: «La squadra di Sarri gioca con umiltà e ha ottime individualità. Sarà una gara complicata per il Milan» 23

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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