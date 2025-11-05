Italia, l’ex calciatore biancoceleste Antonio Candreva entra nello staff tecnico dell’Under 15. Le sue dichiarazioni

Candreva, ex centrocampista della Lazio ha intrapreso una nuova avventura: entra nello staff tecnico dell’Italia Under 15. Le parole

Antonio Candreva ha detto addio al calcio giocato nella primavera del 2025, ma non ha voluto allontanarsi dal rettangolo verde. Con la licenza UEFA B appena conseguita, l’ex esterno ha intrapreso la carriera da allenatore entrando nello staff tecnico dell’Italia Under 15, dove collaborerà con Enrico Battisti e Bruno Redolfi nella crescita dei giovani talenti azzurri.

La sua esperienza, costruita in quasi 700 presenze tra Serie A e Nazionale, rappresenta un patrimonio prezioso per i ragazzi. Con 99 gol realizzati in carriera e 54 presenze in maglia azzurra, Candreva porta in dote non solo numeri di rilievo, ma soprattutto la mentalità e la professionalità di chi ha calcato i palcoscenici più prestigiosi. Ora è pronto a trasmettere la sua visione del gioco alle nuove generazioni, mettendo al servizio dei più giovani la passione e la competenza maturate in oltre vent’anni di calcio ad alto livello.

“Sono onorato di entrare a far parte del Club Italia – dichiara –. Avere l’opportunità di iniziare il mio percorso come collaboratore di una Nazionale giovanile, dopo aver conseguito la qualifica UEFA B, è un privilegio. Sono convinto di poter imparare molto e non vedo l’ora di mettermi al servizio della maglia azzurra. Ringrazio la FIGC per la fiducia e per avermi dato questa opportunità”.

