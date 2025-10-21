Calciomercato Lazio, proseguono incessanti le voci su Insigne! Ritorno in Italia possibile anche grazie a questo importantissimo particolare

Calciomercato Lazio, proseguono le voci! Il mercato invernale sarà un gioco a incastri per i biancocelesti, ma l’ingaggio di Insigne può concretizzarsi

La Lazio si prepara a un mercato invernale complicato, dove le operazioni saranno probabilmente vincolate a una gestione a saldo zero. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste, guidata dal presidente Claudio Lotito e dal direttore sportivo Angelo Fabiani, non avrebbe al momento margini ampi di manovra economica. Una situazione che genera incertezza, ma che non spegne del tutto le ambizioni della squadra capitolina.

In questo senso continua a rimanere vivida l’ipotesi di un possibile acquisto di Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli, nonché di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio e grande estimatore del giocatore disponibile già dal prossimo mese. Il tecnico biancoceleste continua a sperare in un colpo che potrebbe dare nuova linfa al reparto offensivo.

Insigne, classe 1991, è infatti attualmente svincolato dopo la sua esperienza in MLS con il Toronto FC, ed è pronto a rimettersi in gioco. L’attaccante ha già rifiutato diverse offerte, facendo capire che sarebbe disposto a tutto pur di tornare a lavorare con il tecnico toscano: Se la Lazio chiama, si farà trovare pronto, è il messaggio che filtra dal suo entourage.

Il nodo resta economico, ma la pista Insigne non è impossibile. Le recenti cessioni estive – tra cui Nicolò Casale al Bologna (riscatto esercitato questa estate), Loum Tchaouna passato al Burnley in Premier League e Mohamed Fares, approdato al Forte Virtus – hanno generato un risparmio di circa 1,3 milioni di euro sugli stipendi.

Una cifra che potrebbe bastare per coprire l’ingaggio di Insigne da dicembre a giugno, qualora il calciatore accettasse condizioni favorevoli. Questo scenario permetterebbe alla Lazio di rinforzare la rosa senza dover sacrificare ulteriori giocatori sul mercato.

Intanto, Sarri osserva e attende. La dirigenza valuta con attenzione tempi e modalità. La sensazione è che l’occasione per riportare Insigne in Serie A sia concreta, ma tutto dipenderà dalla volontà della società di investire anche in un contesto di apparente austerità.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora