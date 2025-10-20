Calciomercato Lazio, come si evolverà la squadra aspettando il mercato di gennaio? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: coesione, spirito di squadra e riflessioni in vista di gennaio

Il clima in casa Lazio si fa sempre più intenso, tra prestazioni incoraggianti sul campo e riflessioni profonde sul futuro del club, soprattutto in vista della prossima sessione di calciomercato. A commentare l’attuale momento biancoceleste è stato il giornalista Giulio Cardone, intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare sia la recente vittoria a Bergamo sia le dichiarazioni del direttore sportivo Fabiani.

Secondo Cardone, la Lazio ha dimostrato grande maturità e spirito di sacrificio, elementi fondamentali in un periodo segnato da molte assenze. «Brava la Lazio a giocare da squadra. In una situazione d’emergenza così, devi ragionare come una provinciale e i ragazzi l’hanno fatto con intelligenza», ha spiegato il giornalista. A colpire è soprattutto la coesione del gruppo, che si riflette anche su giocatori finora poco considerati. Esemplari, secondo Cardone, sono i casi di Basic e Cataldi: il primo era ormai fuori dal progetto, ma si è ritagliato un ruolo importante; il secondo, pur non partendo come titolare fisso, si è sempre messo al servizio della squadra con professionalità.

Proprio questo spirito di adattamento e abnegazione sarà un elemento chiave anche in chiave Calciomercato Lazio, dove serviranno innesti mirati ma compatibili con la mentalità del gruppo. Non è un caso che Sarri, sempre più concentrato su gennaio, abbia iniziato a mandare messaggi chiari alla dirigenza. «Sarri sulla società picchia, ma con ironia. Le sue parole non sono solo riferite al passato, ma lanciano segnali anche per il futuro. Si vede che il tecnico è già focalizzato sulla sessione invernale», ha aggiunto Cardone, sottolineando come il mercato di gennaio possa essere cruciale per il prosieguo della stagione.

Il giornalista ha speso anche parole positive per Provedel, portiere protagonista in diverse partite decisive: «Quando un giocatore ha qualità, con la fiducia riesce a esprimerle. E Provedel ne è l’esempio perfetto».

Il Calciomercato Lazio si preannuncia dunque strategico: non solo per rinforzare l’organico, ma per preservare lo spirito di gruppo che sta facendo la differenza. La società dovrà muoversi con lucidità, ascoltando le esigenze del tecnico e valorizzando la chimica che si è creata all’interno dello spogliatoio.

